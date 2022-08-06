Kastamonu Üniversitesi’nin projesine destek

Kastamonu Üniversitesi akademisyenlerinin Adana-Karaisalı Yöresi Kızılçam Meşcereleri için Çap-Boy Modelleri” projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Fadime Sağlam’ın yürütücü ve Doç. Dr. Oytun Emre Sakıcı’nın araştırmacı olduğu TÜBİTAK 1002- Hızlı Destek Programı çerçevesinde hazırlanan “Adana-Karaisalı Yöresi Kızılçam Meşcereleri için Çap-Boy Modelleri” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından kabul edilerek, destek almaya hak kazandı.

Desteklenen proje çerçevesinde Doğu Akdeniz Bölgesi Adana-Karaisalı yöresinde yayılış gösteren kızılçam meşcereleri için çap-boy modellerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje ile çap-boy modellerinin geliştirilmesi ile kızılçam meşcerelerine ilişkin hacim, biyokütle ve karbon tahminlerine katkı sağlanacak.

Proje ile ilgili değerlendirmede bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, “Öğretim elemanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.