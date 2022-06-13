Kastamonu Üniversitesi’nin projesi TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı

Kastamonu Üniversitesi’nin TÜBİTAK 1022 Hızlı Destek Programı çerçevesinde sunduğu “Ağır Metal Kirliliğinin Değişiminin İzlenmesinde Biyomonitör Olarak Kullanılabilecek Uygun Türlerin Belirlenmesi” başlıklı projesi destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Dr. Ayşe Öztürk Pulatoğlu’nun yürütücü, Doç. Dr. Nurcan Yiğit, Doç. Dr. Hakan Şevik ve Araştırma Görevlisi Dr. Kaan Işıkaralar’ın araştırmacı olduğu “Ağır Metal Kirliliğinin Değişiminin İzlenmesinde Biyomonitör Olarak Kullanılabilecek Uygun Türlerin Belirlenmesi” başlıklı proje destek almaya hak kazandı. Böylece Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi’nin destek aldığı projelerine bir yenisi daha eklendi.

TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen proje ile Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde doğal olarak yayılış gösteren ve organize sanayi bölgesi civarında bulunan kayın gürgen, meşe ve ıhlamur türleri ağaçlarının yıllık halkalarında bulunan bazı ağır metal konsantrasyonlarındaki yıllık değişimleri belirlenecek, ağır metal kirliliğinin azaltılmasına yönelik tedbirler önerilecek.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, destek almaya hak kazanan projenin hazırlanmasında emekleri geçen öğretim elemanları ile araştırma görevlilerini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.