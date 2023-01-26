Kastamonu Üniversitesi’nin projesi, desteklenmeye hak kazandı

Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan “Hayvanlardaki bHLH Transkripsiyon Faktörleri Veri Tabanının Hazırlanması ve Hayvan Transkripsiyon Faktörlerinin Derin Öğrenme ile Tespiti” başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Burak Öncül’ün yürütücü, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Baloğlu’nun araştırmacı olduğu “Hayvanlardaki bHLH Transkripsiyon Faktörleri Veri Tabanının Hazırlanması ve Hayvan Transkripsiyon Faktörlerinin Derin Öğrenme ile Tespiti” başlıklı proje, “TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı” çerçevesinde kabul edilerek, destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen proje ile tüm hayvan aleminde bulunan bHLH transkripsiyon faktör proteinlerine özel, içerisinde tüm hayvanların transkripsiyon faktör proteinlerinin ve bu proteinlerin DNA dizilerinin sınıflandırılmasını gerçekleştiren bir yapay zeka derin öğrenme modeline sahip bir veri tabanı ve internet sitesi hazırlanacak. Bu sayede alan araştırmalarında önemli bir hız ve başarı sağlanacak.

Konu ile ilgili konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, “Projenin hazırlanmasında ve yürütücülüğünü yapacak olan öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.