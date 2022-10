Kastamonu Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı ERASMUS projesine destek

Kastamonu Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı ERASMUS projesi, Türkiye Ulusal Ajansı’ndan destek almaya hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesinin ortağı olduğu, Eğitim Fakültesinden Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Süleyman Çite’nin yer aldığı “Empowering Digital Competencies of Teachers with Designing Digital Learning Materials Through Gamification” projesi, 2022 yılı ERASMUS+ Yükseköğretim için işbirliği ortaklıkları çerçevesinde, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 11 projeden biri oldu. Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Yükseköğretimde İşbirliği Ortaklıkları çerçevesinde T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenerek 250 bin Avro hibe almaya hak kazanan proje 30 ay sürecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yürütücülüğünü yaptığı projenin ortakları arasında Kastamonu Üniversitesi, Portekiz’den Universidade do Minho, İspanya’dan Universitat Oberta de Catalunya ve Romanya’dan Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente bulunuyor.

Proje ile oyunlaştırma kuramlarına dayalı olarak tasarlanacak öğretim ortamı yoluyla öğretmenlerin dijital materyal tasarlama ve kullanma becerilerinin arttırılması hedefleniyor.