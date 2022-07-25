Kastamonu Üniversitesi’nin Ar-Ge proje başvurusunu TÜSEB kabul etti

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şahika Şimşek Çetinkaya’nın sorumlu araştırmacı ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Akyol’un yardımcı araştırmacı olarak yer aldığı “Doğum Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Gerekli Yazılım ve Donanımla Yapay Zeka Destekli Yüksek Gerçeklikli Doğum Simülasyon Maketi Oluşturma” projesi, 2022 yılı 1. Dönem Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) B Grubu Ar-Ge Proje Destek Programı çerçevesinde kabul edildi.

Kabul edilen proje çerçevesinde yerli ve milli imkanlarla yüksek gerçeklikli doğum simülatörü oluşturularak kaynakların ülke içinde kalması ve oluşturulan yüksek teknolojik ürünle sağlık alanında eğitim veren kurumlarda eğitimin daha nitelikli verilmesi sağlanacak. Aynı zamanda üretilecek olan maketin ihraç edilerek, ülke ekonomisine katkı sağlanması ve ithal alımların önüne geçmesi hedefleniyor.

Ülkenin sağlık, bilim ve teknolojileri alanında ilerlemesi ve nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesine imkan sunan yapay zeka destekli yüksek simülasyon maketi, normal bir doğum eyleminin evrelerini taklit edebilme ve yapay zeka desteğiyle öğrenci ile bire bir iletişime geçme özelliğine sahip olacak.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, “Dr. Öğretim Üyesi Şahika Şimşek Çetinkaya ve Doç. Dr. Kemal Akyol’u projelerinden dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.