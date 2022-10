Kastamonu Üniversitesi’nin akademisyenleri “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde

Kastamonu Üniversitesi’nden 39 akademisyen, ABD’nin Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesine girdi.

Stanford Üniversitesi’nden bilim adamlarının her yıl dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı liste, bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı. Ayrıntılı ölçütlere göre sıralanan listede, “yıllık etki” kategorisinde toplam 200 bin 409 bilim adamı değerlendirmeye tabi tutuldu. Dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listeye Türkiye’den toplam bin 202 bilim adamı dahil oldu.

Kariyer analizinin yapıldığı ve son 5 yıllık yayınların atıf etkisine göre dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı “kariyer boyu etki” kategorisinde ise değerlendirmeye alınan toplam 195 bin 605 kişi arasında Türkiye’den toplam 897 bilim adamı yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi de, 2021 yılı Dünyanın en etkin bilim insanı listesi “Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki” listelerinde yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Google Scholar’daki "H-Index", "i10 Index" puanları ve alıntılanma sayıları ele alınarak bilim insanlarının son beş yıldaki verimlilik kat sayılarını gösteren çalışma olan The AD Scientific Index’in World Scientist and University Rankings 2023 sonuçları yayımlandı. Açıklanan sıralamaya göre "H-Index"i 15 ve üstü olan Kastamonu Üniversitesinden 39 öğretim üyesi, "World Scientist and University Rankings" 2023 listesindeki sıralamada yer aldı.

Üniversiteler ve kurum sıralamalarının da ayrıca açıklandığı listede Kastamonu Üniversitesi, 253 Türk üniversitesi ve kurumu arasında 72’nci, 141 devlet üniversitesi ve devlet kurumları arasında ise 49’uncu sırada yer aldı.

2000 yılından sonra kurulan 127 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada ise Kastamonu Üniversitesi, 25’inci sıraya yerleşti.