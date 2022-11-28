Kastamonu Üniversitesine proje desteği

Kastamonu Üniversitesinin akademisyenlerine, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Arnavutluk Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Ulusal Ajansı arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliği protokolü çerçevesinde ikili iş birliği desteği sağlanacak.

Kastamonu Üniversitesi, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (T ÜBİTAK) ile Arnavutluk Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Ulusal Ajansı (National Agency of Scientific Research and Innovation-NASRI) arasındaki Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Protokolü çerçevesinde açılan ikili iş birliği çağrısı sonuçları açıklandı. Çağrı çerçevesinde yapılan başvuru neticesinde Kastamonu Üniversitesine ait bir projenin de bulunduğu 9 proje desteklenmeye hak kazandı.

Yürütücülüğünü Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Ece Özcan ve Arnavutluk Agricultural University of Tirana’dan Prof. Dr. Fatmir Laçej’in üstlendiği, yine Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Sivrikaya ve Doç. Dr. Korhan Enez’in araştırmacı olarak yer aldığı "Türkiye ve Arnavutluk’ta Uzaktan Algılama Yöntemi ile Saf Karaçam Ormanlarında Kabuk Böceği Zararının Belirlenmesi ve Haritalanması" konulu projesi desteklenecek.