Kastamonu Üniversitesi’nde madde bağımlılığı ve terör suçları ele alındı

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından “Madde Bağımlılığı, Terör Suçları ve Üniversite Gençliği” konulu panel düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından düzenlenen “Madde Bağımlılığı, Terör Suçları ve Üniversite Gençliği” konulu panel, Merkez Kütüphane Cemil Meriç Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan panel, Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Evren Atış moderatörlüğünde, Yargıtay eski üyesi ve Yüksek Mahkeme Üyesi 1. Sınıf Hakim Feryal Umutlu, Narko Rehber Polis Memuru Ahmet Şahan ve TEM Polis Memuru Oğuzhan Doğan sunumları ile gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmasını İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Zehra Pattabanoğlu yaptı. Emniyet Teşkilatı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı eski mensubu olarak panelin moderatörlüğünü üstlenen Dr. Öğretim Üyesi Evren Atış, öğrencilere geçmiş mesleki tecrübelerini anlatarak, terör saldırı anlarına ait videolar ile gençleri temkinli olmaya davet etti.

Panelin ilk konuşmasını yapan TEM Polis Memuru Oğuzhan Doğan, terör örgütlerinin yapılandırılması ve gençlerin bu örgütlere karşı korunması üzerine bilgilendirmeler yaptıktan sonra ilgili konuda videolar izleterek konuşmasını tamamladı. Daha sonra kürsüye gelen NARKO Rehber Polis Memuru Ahmet Şahan ise üniversite gençlerine yönelik madde bağımlılığına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlardan ve bağımlı bireyler üzerinde gözlemlenen yaygın durumlardan bahsetti.

Panelin son konuşmacısı olarak kürsüye gelen Yüksek Mahkeme Üyesi Hakim Feryal Umutlu da terör suçlarına yönelik kanun maddeleri ve yaptırımlarını, daha sonra madde bağımlılığına yönelik kanun maddeleri ve yaptırımlarını örnek olaylar üzerinden anlattı.

Konuşmanın ardından panel, soru-cevap kısmıyla devam etti.