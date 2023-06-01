Kastamonu Üniversitesi’nde ’girişim’ semineri

Kastamonu Üniversitesi’nde Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi çerçevesinde düzenlenen seminerde kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, firmalar, akademik personel ve girişimcilere Ar-Ge, sınai mülkiyet hakları, teşvik ve destekler hakkında bilgiler verildi.

Kastamonu Üniversitesi Ar-Ge, sanayi, teşvik ve destekler çerçevesinde bilgilendirme eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede, Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi Eğitim Semineri düzenlendi. Kastamonu Teknokent Ilgaz Salonu’nda Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde, Kastamonu Teknokent, Kastamonu Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü iş birliği ile Türk Patent Kurumu (TÜRKPATENT) uzmanları tarafından Ar-Ge, sınai mülkiyet hakları, teşvik ve destekler hakkında eğitim semineri verildi.

Seminere, TÜRKPATENT Yenilik ve Tanıtım Daire Başkanı Salih Koca, Kastamonu Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu, Kastamonu Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erol Tekin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, firmalar, akademik personel ve girişimciler katıldı.

Türk Patent Kurumu Yenilik ve Tanıtım Daire Başkanı Salih Koca açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Koca, konuşmasında 6 kişiden oluşan uzman ekibi ile patent ve ar-ge çalışmaları hakkında bilgi vererek, fikri sınai mülkiyet kavramının önemli olduğunu, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin sahip olduğu fikri mülkiyeti ile ölçüldüğünün altını çizdi. Yatırımcıların artık bina ya da fabrika değil, marka ve marka değeri satın aldığını dile getiren Koca, pek çok yatırımcının sahip olduğu markayı tescilletmemesi sebebiyle yasal ve ekonomik sorunlar yaşadığını dile getirdi. Proje çerçevesinde 2007 yılından beri yüzlerce firmaya danışmanlık hizmeti verildiğini söyleyen Koca, danışmanlık hizmeti verilecek şehirlerin ve firmaların incelikle seçildiğini ifade ederek, bölgedeki firmalara patent, sınai mülkiyet hakları, aynı sektörde iş yapan diğer rakipler ile nasıl rekabet edileceği konusunda ücretsiz destek verildiğinin altını çizdi.

Türk Patent Kurumu Yenilik ve Tanıtım Daire Başkanı Salih Koca’nın ardından söz alan Uzm. Ecz. Ece Baydar, patent ve faydalı model hakkında bilgi vererek sanayi sektöründe tescilin önemine vurgu yaptı.

Baydar, dünya ticaretinde yer alan büyük firmaların ticari sır adı altında kendilerine has ürünlerin içeriklerini gizlediğini ifade ederek marka değerlerinin korunması adına firmaların özellikle içecek firmaların ticari sır kavramını sıklıkla kullandığını söyledi. Ayrıca Baydar, patent başvurularının piyasada güçlenme, rekabet avantajı, taklidi önleme, rakipleri engelleme, davaları önleme, pazarlıklarda kullanım, itibar arttırma, lisans geliri elde etme performans ölçümü konularında hayati bir önem taşıdığının altını çizdi.

Ece Baydar’ın ardından söz alan Mete Kıvanç Ünaltekin marka ve başvuru süreçleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ünaltekin, markaların rakip firmaların aynı veya benzer ürün/hizmetler için aynı veya ayırt edilmeyecek derecede benzer markayı kullanmaları halinde markaya yapılan yatırımların zarar görmesini engelleyeceğini ifade ederek markaların tescil edilerek girişimcinin kendisini yasal olarak koruması gerektiğini vurguladı. Ünaltekin ayrıca markanın, kullanıcıların tarafından benzer ürünler/hizmetler arasından tercih yapmasını sağlarken ve girişimcinin ise tarafından reklam ve tanıtım aracı olarak kullanıldığının altını çizdi.

Fikri Hangül ise tasarım hakkında genel bilgilendirme yaparak girişimcinin sahip olduğu marka veya ürün tasarımının ve bu tasarımların korunmasının ne kadar önemli olduğunu dile getirerek iyi bir tasarımın üreticinin kimliğini göstereceğini, marka bilinirliğini sağlayacağını, üretim maliyetini düşüreceğini söyleyerek tasarımın piyasada firmanın rekabet gücünü artıracağını ve piyasaya yenilik ve farklılık katacağını vurguladı.