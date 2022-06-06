Kastamonu Üniversitesi’nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Çevre Haftası çerçevesinde Kastamonu Üniversitesinde bir araya gelen protokol üyeleri ve öğrenciler 100 fidan dikti.

Kastamonu Valiliği, Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu yerleşkesinin önünde yer alan alanda Çevre Haftası çerçevesinde fidan dikildi. Fidan dikim işlemi öncesinde Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince etkinliğe katılanlara fidan dikimi ile ilgili bilgi verildi. Daha sonra Vali Aydın Arslan Ortaokulu öğrencileri, protokol ve öğretmenler tarafından 100 fidan, dikildi. Öğrenciler toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi. Fidan dikim programına Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap ile Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri, idari personel, topluluklar ile öğrenciler katıldı.

Etkinlik alanında konuşan Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, “Çevre Haftası münasebetiyle Kastamonu’da bir hafta boyunca yapılacak bir dizi etkinliklerden biri olan fidan dikimini gerçekleştireceğiz. Bugün fidanların nasıl dikildiğini gördük. Bütün bunlardaki amacımız Çevre Haftası münasebetiyle çevreye olan hassasiyetimizin artmasındandır. Umarım hem sizlerin hem de bizlerin çevreye olan farkındalık ve hassasiyeti bu tür etkinliklerle artar ve ülkemiz daha yeşil olur. Kastamonu’muzun yüzde 66’sı orman ve yeşillik ama umarım bu durum önümüzdeki günlerde daha da artar. Ben bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Tayyibe Altunel ise çocukların büyük bir kısmının küreği tutmayı bilmediğini, fidan dikim etkinliğinin bir deneyim kattığını vurgulayarak, “Çocukların bu yaşta bu tür etkinliklere e katılması güzel .Şimdi baktım çoğu çocuk kürek dahi kullanmayı bilmiyor, toprak ile hiç temas etmemişler. Gerçi Kastamonu’dayız, Kastamonu kırsal bir yer ama toprakla buluşmamış ve kürek tutmamı, onlara fidan dikimini öğretmek güzel bir şey. Tek sorun Kastamonu’da ağaçlandırma ile ilgili yer bulma sorunu var. Üniversitemizde dikim için yerler var. İnşallah önümüzdeki günlerde bu tür etkinlikler devam edecektir” diye konuştu.