Kastamonu Üniversitesi’nde darbeler panelde ele alındı

Kastamonu Üniversitesi’nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve darbelerin ele alındığı panele akademisyen ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde panel düzenlendi. Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, fakülte dekanları, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarını Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fahri Maden’in yaptığı panelde, Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif Demir, Dr. Öğretim Üyesi Ayça Reyhanoğulları, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Gökpınar panelist olarak yer aldı.

Panelin hem oturum başkanlığını hem de ilk panelistliğini yapan Doç. Dr. Fahri Maden, ‘Osmanlı Dönemi Yeniçeri İsyanları ve Yeniçeri Darbeleri’, Dr. Öğretim Üyesi Ayça Reyhanoğulları; ‘İttihat ve Terakki Döneminde Yaşanan Hadiseler’, Doç. Dr. Şerif Demir; ‘27 Mayıs Askeri Darbesi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihindeki Askeri Darbeler’ ve panele çevrimiçi olarak katılım sağlayan Dr. Öğretim Üyesi Hakan Gökpınar; ‘15 Temmuz Darbe Girişiminin Ulusal Basındaki Yansımaları ve Alman Basını Özelinde Gelişen Hadiseler’ konu başlıkları ile konuşmalarını gerçekleştirdi.

Panelde darbe girişimlerinin dahi ülkede ciddi tahribatlar meydana getirdiğinin ve yakın tarihimizdeki 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin iyi değerlendirilerek gereken derslerin çıkarılması gerektiğinin altı çizildi. Hiçbir şeyin millet egemenliğinin ve demokrasinin üstünde olmadığını söyleyen panelistlerin konuşmaları, dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Panel katılımcılara verilen katılım ve teşekkür belgesinin takdimi ile son buldu.