Kastamonu Üniversitesi, Yeşil Ölçüm sıralamasında 348’inci sıraya yükseldi

Uluslararası arenada yükseköğretim kurumlarını çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric (Yeşil Ölçüm) 2022 dünya sıralaması açıklandı. Açıklanan listeye göre, Kastamonu Üniversitesi, 348’inci sıraya kadar yükseldi. Dünya sıralamasında Kastamonu Üniversitesi, aldığı puanlar ile önemli başarıya imza attı.

Yükselişini sürdürmeye devam eden Kastamonu Üniversitesi, 2020 yılında dünya sıralamasında 543’üncü sırada yer alırken, 2021 yılında 423’üncü sıraya yükselmişti. Türkiye’deki üniversiteler arasında ise Kastamonu Üniversitesi, 2020 yılında sıralamaya 34’üncü, 2021 yılında 32’nci, 2022 yılında ise 28’inci olarak girdi.

Yaptığı sürdürülebilir kampüs çalışmaları ile çevreyi korumaya yönelik çözüm üretmeye yönelik girişimlerde bulunulan Kastamonu Üniversitesi, 2019-2021 yılları arasında çok sayıda bilimsel araştırma projesi, çevre faaliyeti, kongre, sempozyum ve panel gibi bilimsel faaliyetler gerçekleştirildi. Kastamonu Üniversitesi, çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları ile de iş birliği yaparak Kastamonu’nun tabii güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için girişimlerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin uluslararası alanda aldığı başarılardan memnun olduğunu belirterek, “Ormancılık ve tabiat turizmi sahasında ihtisas üniversitesi olarak Üniversitemiz başta olmak üzere ilimizde ve bölgemizde daha sürdürülebilir bölgesel kalkınma ve çevre politikaları izlemeyi ve izlenmesini teşvik etmeyi ana hedef olarak belirledik” dedi.

Rektör Topal, çevreyi korumanın ve geleceğe daha temiz ve yaşanılır bir dünya bırakmanın önemine dikkat çekerek, hem kampüs içinde hem kampüs dışında birçok ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirdiklerini ayrıca yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi, enerji ve su tasarrufu, geri dönüşüm gibi birçok alanda çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Daha yeşil bir şehir olma konusunda Kastamonu Üniversite’nin üstlendiği rolün önemine işaret çeken Rektör Topal, çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak Kastamonu’nun doğal güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için girişimlerde bulunduklarını da ifade etti.