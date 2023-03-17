Kastamonu Üniversitesi TÜBİTAK 1002 - A Hızlı Destek Programında desteklenecek.

Kastamonu Üniversitesi’nin "Kastamonu Kırsalında Yer Alan Cuma (Divan) Camilerinin Risk Değerlendirilmesi ve Koruma Yaklaşımı" proje TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü çerçevesinde kabul edilerek, destek almaya hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde ilgili kanunun 13b-4 maddesi gereğince görevli öğretim görevlisi Gökçen Gökgöz Gedik’ in yürütücülüğünü yaptığı Kastamonu Üniversitesi akademik personeli Öğr. Gör. Gökçen Gökgöz Gedik’in yürütücü olarak yer aldığı projede Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Kishalı danışman olarak görev alıyor.

Projede, TÜBİTAK - Birlikte Çalışıp Birlikte Başaracağız (BİÇABA) çerçevesinde bir bilgisayar mühendisliği lisans öğrencisi, bir Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alıyor. Desteklenen proje ile Kastamonu kırsalında kültürel değişim ile risk altında olan kırsal üretimin, geleneksel tekniğin, sosyokültürel değerleri yansıtan cuma camilerinin, sözlü ve yazılı arşiv çalışmaları ve mimari ölçüm teknikleri ile kataloglanması ve dijital ortamda belgelenmesi sağlanacak. Yapıların korunması üzerine farkındalık oluşturmak ve ileride planlı koruma çalışmalarında kullanılmak üzere veri sağlanması hedeflendi.