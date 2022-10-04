Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin projesine destek

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan “Maternal Obezite Maruziyetinde N-Asetilsistein, Hipokampal Nöropeptid Y1 Reseptörü ve Endoplazmik Retikulum Stres İlişkisinin Araştırılması” Projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Kıymet Kübra Tüfekci yürütücülüğünde ve Veteriner Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Funda Terzi araştırmacılığında sunulan proje, TÜBİTAK “1002-B Acil Destek Modülü” çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Tüfekci’nin “Maternal Obezite Maruziyetinde N-Asetilsistein, Hipokampal Nöropeptid Y1 Reseptörü ve Endoplazmik Retikulum Stres İlişkisinin Araştırılması” başlıklı projesi TÜBİTAK bünyesinde faaliyet gösteren Araştırma Destek Programları Başkanlığı’nın (ARDEB) “1002-B Acil Destek Modülü” çerçevesinde desteklenecek.

Projede, intrauterin dönemde obeziteye maruz kalan yavrularda "N-Asetilsitein, Hipotalamik NPY1R ve Endoplazmik Retikulum Stres" arasındaki ilişki aydınlatılarak, obezite ile ilişkili programlanmış davranışsal bozuklukların giderilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, “Öğretim elemanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.