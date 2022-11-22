Kastamonu Üniversitesi, projeleri ile Türkiye 1’incisi oldu

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, projeleri ile Türkiye mühendislik fakülteleri arasında birinci oldu

TÜB İTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022/1. dönemi çerçevesinde yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. Kastamonu Üniversitesi Ar-Ge, proje kültürü ve farkındalığını geliştirmeye yönelik çalışmaları neticesinde üretmiş olduğu yenilikçi, çığır açan 170 projesiyle üniversiteler sıralamasında 4’üncü oldu. Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi açıklanan sonuçlara göre kabul edilen 35 adet 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi ve 6 adet 2209/B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projesi ile tüm Türkiye mühendislik fakülteleri arasında birinci oldu.

Konu ile ilgili konuşan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Şener, proje hazırlama ve proje tabanlı çalışma kültürünün fakültenin tüm bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler arasında yaygınlaştığını, bunun meyvelerinin ise giderek artan proje başvuru sayısıyla alındığını ifade etti. Bu başarıda fakültenin özverili akademisyenlerinin büyük payı olduğunu ifade eden Şener, projesi kabul edilen ve başvuruda bulunan tüm öğrencileri tebrik etti.