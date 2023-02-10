Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesinin projesi desteklenmeye hak kazandı

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu Üniversitesi’nin “Koyunlarda Mastitise Sebep Olan Bakteri Türlerine Göre Sütte Omik Analizler” projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Tarık Şafak’ın “Koyunlarda Mastitise Sebep Olan Bakteri Türlerine Göre Sütte Omik Analizler” başlıklı projesi, TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Dr. Öğretim Üyesi Tarık Şafak’ın yürütücüsü olduğu projeye Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Hitit, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Özgül Gülaydın, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Öznur Yılmaz, Abdullah Gül Üniversitesi Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Görevlisi Hüseyin Güner araştırmacı olarak, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rişvanlı ise danışman olarak destek verecek.

TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen proje ile son yıllarda biyoteknolojideki hızlı gelişmelerin insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da problemlerin çözülmesi noktasında önemli mesafelerin alınmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Böylece ülke ekonomisinde önemli yer tutan koyun yetiştiriciliğinde bakteriyel ajanlardan kaynaklı olarak mastitisli sütlerde transkriptomik ve proteomik analizler yapılarak, mastitis teşhisinde kullanılabilecek biyomarkörlerin belirlenmesi hedefleniyor.