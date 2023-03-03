Kastamonu Üniversitesi öğretim üyeleri, deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde öğretim görevlilerinden oluşturulan ekip, deprem bölgesinde hasarlı binaların tespiti ve kontrollerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarına destek veriyor.

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasbi Yaprak, Prof. Dr. Mahmut Bilgehan, Doç. Dr. Selçuk Memiş ve Dr. Öğretim Üyesi Adem Ahıskalı, Yükseköğretim Kurulunun çağrısı üzerine gönüllü olarak deprem bölgesinde hasar tespiti ve yapı kontrolü çalışmalarına katıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremde Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’da binlerce bina zarar gördü. Yükseköğretim Kurulu’nun inşaat mühendisliği bölümü öğretim üyelerinin deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına katılmasına yönelik çağrısı üzerinde Kastamonu Üniversitesi’nden dört öğretim üyesi bölgede gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Prof. Dr. Hasbi Yaprak, Prof. Dr. Mahmut Bilgehan, Doç. Dr. Selçuk Memiş ve Dr. Öğretim Üyesi Adem Ahıskalı’dan oluşan gönüllü ekip, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği deprem bölgesinde hasar gören birçok yapının malzeme ve zemin özellikleri ile yapısal davranışlarına yönelik çalışmalar yapıyor.

Öğretim üyeleri aynı zamanda depreme yıkıma neden olan zemin, sıvılaşma kaynaklı yapısal hasarları, malzeme kaynaklı hasarları ve tasarım ve uygulama hatalarından kaynaklanan hasarları, taşıyıcı sistemde görülen hasarları detaylı şekilde inceleyerek rapor hazırlıyor.

Gönüllü öğretim üyelerinin yaptığı çalışmalar ile büyük zarar gören 11 ilin depreme dirençli şehirlere dönüşmesi için katkıda bulunulması hedefleniyor.