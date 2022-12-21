Kastamonu Üniversitesi ile Türkiye Eskrim Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Müminhan Bilgin, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Müminhan Bilgin’e Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Baydil eşlik etti. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Kastamonu Üniversitesi’nin eskrime yönelik faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Türkiye Eskrim Federasyonu ile Kastamonu Üniversitesi arasında ortak faaliyetler yapılması, Eskrimin Spor Bilimleri Fakültesi’nde uzmanlık dersi olmasına ve sporun Kastamonu Üniversitesi’nde yaygınlaştırılmasına yönelik girişimleri içeren bir protokol imzalandı.

Protokolle, öğrenciler tarafından eskrime yönelik ilginin artması hedefleniyor. Ziyarette konuşan Rektör Topal, spor ve sporculara her alanda destek vermekten gurur duyduklarını ifade ederek, Türkiye Eskrim Federasyonu ile iş birliği yapmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Topal, nazik ziyaretlerinden ötürü Bilgin’e teşekkür etti.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Bilgin ise, ilgileri ve misafirperverliklerinden ötürü Rektör Topal’a teşekkür etti.