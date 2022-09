Kastamonu Üniversitesi, Filipinli 7 üniversiteyle iş birliği yaptı

Kastamonu Üniversitesi ile “Development of Academic And Exchange Programs Among Universities in The Philippines and Türkiye” projesinin ortağı 7 Filipinli üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

“Yükseköğretim Kurulu Üniversiteler Arası İş Birliği Forumu 2022” çerçevesinde Türkiye’de bulunan ve “Development of Academic And Exchange Programs Among Universities in The Philippines and Türkiye” başlıklı proje ortakları olan 7 farklı üniversiteden 25 kişilik Filipinli heyet, Kastamonu Üniversitesi’ne iş birliği ziyareti gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde Mindanao Devlet Üniversitesi Başkanı Atty. Prof. Basarı D. Mapupuno, Zamboanga Devlet Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Koleji Başkanı Prof. Dr. Jaime G. Jalon, Batı Filipin Üniversitesi Başkanı Prof Dr. Julie Hope Timotea P. Evina, Güney Filipinler Tarım-İş ve Denizcilik ve Su Teknolojisi Okulu Başkanı Prof Dr. Ruth S. Lucero, Visayas Filipinler Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Clement C. Camposano, Mindanao Devlet Üniversitesi-Naawan Kampüsü Rektörü Prof Dr. Elnor C. Roa, Iloilo Devlet Balıkçılık Koleji Sorumlu Koordinatörü Dr. Noel A. Armada ve Kastamonu Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Renato Pacaldo’dan oluşan heyet Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ı ziyaret etti.

Heyet, Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ömer Küçük, Prof. Dr. Kasım Yenigün ve Prof. Dr. Mehmet Atalan ile Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi M. Öztürk Akçaoğlu tarafından karşılandı. Rektörlük makamında gerçekleştirilen görüşmede, Mindanao Devlet Üniversitesi Başkanı Atty. Basarı D. Mapupuno başkanlığındaki heyeti Kastamonu ve Kastamonu Üniversitesi’nden ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Topal, Filipinli heyete Kastamonu Üniversitsi hakkında bilgi verdi. Mindanao Devlet Üniversitesi Başkanı Mapupuno, ev sahipliklerinden ötürü Rektör Topal’a teşekkür ederek iş birliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeler yapmak üzere Kastamonu Üniversitesi Senato Salonu’nda düzenlenen iş birliği toplantısına geçildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Topal, Türkiye ve Filipinler arasındaki diplomatik ilişkilere tarihsel bir bakış açısıyla başladı ve 1992’den beri Filipinler’den 182 burslu öğrenci olduğunu ve Kastamonu Üniversitesi’nde 10 Filipinli öğrencinin öğrenim görmekte olduğunu belirtti.

Konuşmasının devamında Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olduğunu belirterek toplantının, hedefleri tartışarak iş birliğinin ilerlemesine daha fazla katkı sağlayacağını vurguladı. İş birliği anlaşmaları ile birlikte yeni projeler, ortak akademik çalışmalar, bilimsel faaliyetler, akademik personel ve öğrenci değişimlerinin artarak devam etmesini hedeflediklerini belirten Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi’ni bu sürece dahil eden yükseköğretim kuruluna ve Kastamonu Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Renato Pacaldo’ya teşekkür etti.

Programda konuşan Mindanao Devlet Üniversitesi Başkanı Prof. Mapupuno, Türkiye’deki üniversiteler ve Kastamonu Üniversitesi ile akademik çalışmalar ve araştırma projeleri yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmanın devamında Prof. Mapupuno, 7 Filipin üniversitesinin bir araya gelerek her iki ülkenin iş birliği yapılabilecek sahalarında çalışmalar yaparak, yerel ve küresel sorunlara çözüm fırsatları üreteceğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından sırasıyla üniversiteler tanıtımlarını gerçekleştirdi. Tanıtım programının ardından Kastamonu Üniversitesi ile Mindanao Devlet Üniversitesi-Maravi, Visayas Filipinler Üniversitesi, Mindanao Devlet Üniversitesi-Naawan, Batı Filipin Üniversitesi, Güney Filipinler Tarım-İşletme ve Deniz ve Su Teknolojileri Okulu, Zamboanga Devlet Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Koleji, Iloilo Devlet Su Ürünleri Koleji arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

İmzalanan iş birliği anlaşmalarının ardından heyetler, iki ülke arasında eğitim alanlarındaki iş birliğini daha da geliştirmek için üniversiteler arasında akademik ve diğer alanlarda yapılabilecek çalışmaları görüştü.

Proje toplantısının ardından Kuzeykent Kampüsü’ndeki Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda (MERLAB) incelemelerde bulunan heyet, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.