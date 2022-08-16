Kastamonu Üniversitesi Erasmus+ KA171 proje başvurusu kabul edildi

Kastamonu Üniversitesi’nin 2022 Yılı Erasmus+KA171 projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

Yükseköğretim öğrencilerinin ve personelinin programla ilişkili olmayan ülkelerde yer alan bir yükseköğretim kurumunda eğitim alarak farklı bir ülkedeki eğitim-öğretim ortamını deneyimleme ve kazanımlarını arttırmaları amaçlandığı Erasmus+ KA171 Projesi için sunulan başvurular sonuçlandı. 2022 dönemi Erasmus+Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Teklif Çağrıları çerçevesinde KA171 Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumları ile Ortaklık Proje başvuruları neticesinde Kastamonu Üniversitesi adına Erasmus Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan 2022 Yılı Erasmus+KA171 projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilerek, desteklenmeye hak kazandı.

Filipinler, Kosova, Gürcistan, Ukrayna ve Kazakistan olmak üzere 5 ülkeden üniversitelerle Erasmus+ ortaklığı için yapılan başvurular proje süresi dahilinde Kastamonu Üniversitesi ile ilgili ülkeler ve üniversiteler arasında öğrenci ve personel hareketliliğine imkan tanıyacak. Proje 50 bin 840 Euro hibe ile desteklenecek.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, “Erasmus+ KA171 projesine ilişkin detaylar, ilerleyen süreçte Kastamonu Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından öğrencilerimiz ve personelimiz ile paylaşılacak. Bu süreçte emeği geçen personelimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını temenni ediyoruz” dedi.