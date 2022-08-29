Kastamonu Üniversitesi, bölgede "veteriner patoloji teşhis ve analiz hizmeti" veren ilk üniversite oldu

Kastamonu Üniversitesi, Batı Karadeniz Bölgesi’nde "veteriner patoloji teşhis ve analiz hizmeti" veren ilk ve üniversite oldu.

Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde faaliyet gösteren Veteriner Patoloji Teşhis ve Analiz Laboratuvarı, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan15 Ağustos tarihinde çalışma iznini alarak hizmet vermeye başladı. Batı Karadeniz Bölgesinde Veteriner Patoloji Teşhis ve Analiz Hizmeti sahasında ilk olma özelliği taşıyan laboratuvarın Kastamonu ve çevre illerdeki hayvancılık sektörüne önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Büyük ve küçükbaş işletmelerden, kanatlı sektöründen gelen hayvan doku ve organ örnekleri, kedi-köpeklerde cerrahi işlemler ile alınan biyopsi veya tümöral kitlelerin analizleri yapılacağı laboratuvarda ayrıca Türkiye genelindeki akademisyenlerin deneysel çalışmalarına histopatolojik analizlerle katkı sağlaması amaçlanıyor.