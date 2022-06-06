Kastamonu Üniversitesi, Azerbaycan’daki üniversitelerle akademik iş birliği yapacak

Kastamonu Üniversitesi ile Azerbaycan’da bulunan üniversiteler arasında akademik iş birliği yapılması noktasında protokol imzalandı.

Resmi temaslarda bulunmak ve ikili iş birlikleri yapmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye giden Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve beraberindeki heyet, Azerbaycan’daki yükseköğretim kurumlarını ziyaret etti. Heyet, ilk olarak Bakü’deki Azerbaycan Üniversitesine ziyaret gerçekleştirdi.

Geleceğe dönük önemli iş birliği faaliyetlerinin görüşüldüğü ziyarette, mutabakat zaptı ile birlikte Erasmus ve Mevlana anlaşmaları imzalandı.

İki üniversite arasındaki öğrenci ve personel değişimini de içeren iş birliği anlaşmalarına ek olarak ziyarette, ileriye dönük ortak konferans, sempozyum ve panel gibi ilmi faaliyetler yapılması yönünde de istişarelerde bulunuldu.

Heyet, ikinci olarak Bakü Avrasya Üniversitesine ziyaret gerçekleştirdi. Burada da iki üniversite arasında mutabakat zaptı ve Erasmus anlaşması çerçevesinde ikili protokoller imzalandı.

Ziyarette, Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Hüseynli başkanlığındaki üniversite yönetimi hazır bulundu. Ziyaret neticesinde iki üniversite arasında yüksek lisans düzeyinde ortak diploma programlarının açılması, ortak yayın ve proje çalışmalarının yapılması, ortak değişim programları çerçevesinde öğrenci ve personel hareketliliklerinin yapılması yönünde istişarelerde bulundu.

Görüşmelerde, Kastamonu ve Kastamonu Üniversitesi hakkında detaylı bilgiler veren Rektör Ahmet Hamdi Topal, görüşülen üniversitelerin akademik personelini ve öğrencilerini Kastamonu’da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.