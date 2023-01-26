Kastamonu Teknokent firmasından BİGG spor ödülleri başarısı

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulan Kastamonu Teknokent Firması Prometsan Metal Sanayi ve Teknoloji Şirketi, hazırladığı proje ile ödüle layık görüldü.

Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Spor Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Teknoloji ile sporun buluştuğu BİGG Spor Ödülleri’nde Kastamonu Teknokent bünyesinde kurulan akademisyen firması Prometsan ödüle layık görüldü.

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Yiğit’in yürütücülüğünü yaptığı ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Uzun’un da üretim sorumlusu olarak yer aldığı “Spor Atlarında Nal Tasarımı ve Üretimin Yerlileştirilmesi” projesi ile önemli bir başarıya imza atıldı.

TÜBİTAK destekli, sporla ilişkili tüm alanlarda yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi, teknolojik girişimciliğin desteklenmesi, spor teknolojileri alanında farkındalığın artırılmasını hedeflenen yarışmaya, “spor teknolojilerinde artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları”, “sporda yapay zeka uygulamaları”, “sporda giyilebilir teknolojiler”, “bireysel ve takım takip-analiz sistemleri”, “sporda antrenman, rehabilitasyon ve sağlık teknolojileri”, “ithal spor malzemelerinin yerlileştirilmesi” ile “sporda yapay uzuv/protez teknolojileri” kategorilerinde toplam 84 teknolojik girişim başvurdu.

Ödül töreninde, başvurular arasından Prometsan Metal Sanayi ve Teknoloji firması mansiyon ödülüne layık görüldü. Ödülü, firma kurucusu ve proje yürütücüsü Öğretim Görevlisi Murat Yiğit, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın elinden aldı.