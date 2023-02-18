Kastamonu sanatçıları depremzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık 10 ili etkileyen Türkiye’yi sarsan deprem felaketi sonrası, sanatçılar da depremzedeler için çabalıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kastamonu’nun ünlü sanatçıları el ele verdi. Sanatçılar, yaşam malzemeleri içeren yardım paketlerini, Kızılay yardım toplama merkezine getirdi.. Buraya gelen yardımlar görevliler tarafından tek tek ayrıştırılıp, ihtiyaca göre tırlarla deprem bölgesine gönderildi. Gruplaşma halinde bölünen sanatçılar, kendi aralarında topladığı paraları Kızılay’a bağışlarken, bazılarıda yardım toplama merkezlerinde sabahlıyor.

“Kastamonu sanatçıları ve müzisyenleri adına bu büyük deprem felaketinde, elimizden gelen yardım ve destekleri sağlayabilmek adına bir çalışma başlattık”

Depremzedeler için birlik olduğunu söyleyen,34 yaşındaki sanatçı Murat Ködek “Öncelikle ülkemizin yaşamış olduğu büyük felaketten ötürü, bütün milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Rabbim bu felakette hayatları kaybeden bütün vatandaşlarımızın mekanlarını cennet eylesin, yaralılarımıza da acil şifalar versin. Bizler Kastamonu sanatçıları ve müzisyenleri adına bu büyük deprem felaketinde, elimizden gelen yardım ve destekleri sağlayabilmek adına bir çalışma başlattık ve çalışmamızı tamamladık. Rabbim tüm afetzedelerimizin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah rabbim bu tür afetlerden bütün milletimizi korusun, bizleri muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.