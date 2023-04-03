Kastamonu polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor: 3 ayda 181 şahsa işlem yapıldı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yılın ilk 3 ayında, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 181 kişiye işlem yapılırken, 42 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, 2023 yılının ilk 3 ayında uyuşturucuya göz açtırılmadı. Ekipler tarafından yapılan aramalar ve operasyonlarda 7 kilo 800 gram baz morfin bin 516 adet sentetik ecza, 161,32 gram metamfetamin, 4,29 gram kenevir tohumu, 753,91 gram esrar, 109, 89 gram kannabinoid, 2,49 gram skunk ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde gözaltına alınan 182 şahıs hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 42’si tutuklandı.