Kastamonu OBM ile Kastamonu Üniversitesi arasında işbirliği yapılacak

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi arasında ormancılık çalışmaları için işbirliği yapılacak.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile Rektör Yardımcısı Ömer Küçük’ü ziyaret etti. İhsangazi Orman İşletme Müdürü Nihat Ertürk’ün de hazır bulunduğu ziyarette, Kastamonu’daki ormancılık sektörü ile ilgili değerlendirmede bulunuldu. Ziyarette 7+1 uygulamalı eğitim modeli ile bölgenin ormancılık potansiyeli ve yapılacak olan işbirliği konuları görüşüldü.

Ardından Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesine kazandırılan ve birçok tarihi olaya tanıklık eden 400 yaşındaki karaçam ağacı kütüğü üzerinde incelemelerde bulundu. Ziyaret sonrası Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal tarafından Kastamonu Üniversitesine vermiş olduğu önemli katkılardan dolayı Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu’na teşekkür belgesi ve plaketi takdim edildi.