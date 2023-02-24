Kastamonu ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu ikinci il oldu

Ortalama ilk evlenme yaşı, 2022 yılında erkekler için 27,7 kadınlar için ise 25,5 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,2 yaş olarak gerçekleşti. Bu yaş farkı ile Kastamonu ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu ikinci il oldu.

TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu bu oranla kaba evlenme hızı sıralamasında 81 il içerisinde 79. sırada yer aldı. Boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 589 oldu. Kaba boşanma hızı ise binde 1,56 oldu. 2022 yılında boşanmaların yüzde 32,1’i evlilik süresi 16 yıldan fazla olan çiftler arasında, yüzde 31,2’si evliliğin ilk 5 yılı içerisinde, yüzde 20,9’u evlilik süresi 6-10 yıl arası olan çiftler arasında, %15,8’i ise evlilik süresi 11-15 yıl arası olan çiftler arasında gerçekleşti. Evliliklerinin henüz ilk yılı dolmadan boşananların sayısı 8 olurken toplam boşanma içerisindeki payı yüzde 1,4 oldu. Kastamonu’da evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında bin 997 oldu. Evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3 azalarak 2022 yılında bin 997 oldu.

Kastamonu’da 106 boşanma ile kadınlarda boşanmanın en fazla görüldüğü yaş grubu 30-34 olur iken, erkeklerde en fazla boşanma 118 adet ile 35-39 yaş grubunda görüldü.