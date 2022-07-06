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Kastamonu Emniyeti’nden eşzamanlı silah operasyonu

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

KASTAMONU 06.07.2022, 18:10
Kastamonu Emniyeti’nden eşzamanlı silah operasyonu

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kastamonu’da ruhsatsız tabanca bulunduran şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 4 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 134 fişek ve 46 adet kartuş ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

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