Kastamonu Belediyespor’da Mogensen ile yollar ayrıldı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde sezon başında göreve getirilen Danimarkalı Antrenör Claus Mogensen ile yollar ayrıldı.

Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, 12 maça çıktığı Danimarkalı Antrenör Claus Mogensen ile yollarını ayırdı. Sezon başında göreve gelen Mogensen ile çıktığı karşılaşmalardan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Kastamonu Belediyespor, antrenör ile yolları ayırdı. Takım, sezon sonuna kadar yardımcı antrenör İbrahim Belet ile maçlara çıkacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Hüdaverdi Eski, gelecek sezon planlaması çerçevesinde Antrenör Claus Mogensen ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını söyleyerek, yeni sezonda yerli bir hoca ile çalışmak istediklerini, çalışmaları bu yönde yürüteceklerini, transfer çalışmalarının da yerli ve genç oyuncular yönelik ağırlıklı olacağını ifade etti.