Kastamonu Belediyesi’nden yetişkinlere özel tiyatro

Kastamonu Belediyesi tarafından yetişkinlere özel tiyatro gösterisi yapılacak.

Kastamonu Belediyesi kültür ve sanat faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda çocuklara yönelik ücretsiz tiyatro oyunları ve sinema gösterimi etkinlikleri yapan Kastamonu Belediyesi, 25 Haziran Cumartesi günü Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu’nda saat 20.00’de yetişkinlere özel olarak sahnelenecek ‘Yarası Olana Bizim Hastane’ isimli iki perdelik komedi oyununu tiyatro severlere ücretsiz olarak sunacak.

Kültür ve sanat etkinliklerinin aralıksız devam edeceğini ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Bu yıl içerisinde birbirinden özel etkinlikleri hem çocuklarımız ile hem de yetişkinlerimiz ile buluşturduk ve buluşturmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de hem çocuklarımız hem de yetişkinliklerimiz için etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Şehrimizin kültür ve sanat etkinliklerine göstermiş olduğu ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etmekte. Ekiplerimiz de bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmekte. Güzel bir yaz sezonu bizleri bekliyor. Şimdiden tüm hemşehrilerimize iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.