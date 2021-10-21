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Kastamonu Belediyesi’nden yangın tatbikatı

Kastamonu Belediyesi’nde düzenlenen yangın söndürme tatbikatında, çalışanlar yangınlara karşı bilgilendirildi.

KASTAMONU 21.10.2021, 13:08
Kastamonu Belediyesi’nden yangın tatbikatı

Kastamonu Belediyesi’nde düzenlenen yangın söndürme tatbikatında, çalışanlar yangınlara karşı bilgilendirildi.

Kastamonu Belediyesi Dış Hizmet Birimlerinde düzenlenen yangın tatbikatında, belediye personeline, yangına müdahale etme yöntemleri ile ilgili bilgiler verildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara hazır olmak adına eğitimlerin ve tatbikatların süreceğini söyleyen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Yangın, sel, deprem gibi olayların olmasını istemiyoruz. Ancak hayatın içerisinde bunlar var. Her türlü olumsuzluğa hazır olmak adına eğitimler ve tatbikatları sürdürüyoruz. Yine İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun şekilde personellerimize de eğitimleri sürdürüyoruz. En başta da söylediğim gibi eğitime önem veriyorum" dedi.

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