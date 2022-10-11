Kastamonu Belediyesinden öğrencilere hayvan hakları bilgilendirmesi

Kastamonu Belediyesi 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere yönelik hayvan hakları bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu Belediyesi 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde öğrencileri bilgilendiriyor. Sanatçı ve hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül ile ‘Onlarda Can Birlikte Yaşam’ sloganıyla gerçekleştirilen gösterimlerde sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiği vurgulanıyor.

Kastamonu Belediyesi’nin kentte sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili de konuşan Hayvan Hakları Savunucusu Semih İğdigül, “Birçok il gezdim. Kastamonu sokak hayvanları bakımından en duyarlı illerden biri. Burada Kastamonu Belediyesi’nin önemli çalışmaları var. Başkanından personeline herkes canlılara karşı duyarlı davranıyor. Geçici Hayvan Bakımevi ise Türkiye’nin en iyilerinden biri bence. Başta Belediye Başkanı Sayın Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu olmak üzere sokak hayvanları için önemli çalışmalarda imzası olan, herkese can dostlarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kastamonu Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen ekinlik, 20 okulda gerçekleştirilecek.