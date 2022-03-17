Kastamonu Belediyesinden Neşet Ertaş’a ’vefa’ gecesi

Kastamonu Belediyesi, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş’ı anmak için vefa gecesi düzenleyecek.

Kastamonu Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında programlarını sürdürüyor. Kastamonu Belediyesi, Türk Halk Ozanı, abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi, ‘Bozkırın Tezenesi’, Neşet Ertaş’a vefa gecesi düzenleyecek. Kuzeykent Nikah ve Konferans Salonu’nda Cumartesi günü saat 20.00’de ücretsiz olarak düzenlenecek konserde sahnede Sinan Yağmur olacak. Neşet Ertaş’a Vefa Gecesi’nde usta ozanın birbirinden güzel eserleri orkestra tarafından seslendirilecek, şiirler okunacak, anıları anlatılacak. Program sonrasında Sinan Yağmur’un Neşat Ertaş kitabı katılımcılara hediye edilecek.