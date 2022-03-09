Kastamonu Belediyesi’nden kadınlara yönelik özel program

Kastamonu Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konser verildi. Konsere katılan kadınlar gönüllerince eğlendi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurumda çalışan kadın personelleri ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcıları Resul Köprülü ve Hamdi Öz ile birlikte yaptığı ziyaretlerde kadın çalışanlara ve kurum içerisinde karşılaştığı kadınlara çiçek veren Başkan Vidinlioğlu, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kadın çalışanlar ile sohbet eden Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonu Belediyesi’nin gücüne güç katılıyorsunuz. Verdiğiniz hizmetlerden ötürü teşekkür ederim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun” dedi.

Başkan Vidinlioğlu, ayrıca Kastamonu Belediyesi’nin Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle düzenlediği konsere katıldı. Elit Balo ve Düğün Salonu’nda Ömer Faruk Bostan’ın sahne aldığı Kadınlar Matinesi’ne katılım bir hayli yoğun oldu. Etkinliği ziyaret eden Başkan Vidinlioğlu’nu kadınlar ‘İyi ki doğdun Başkan’ tezahüratlarıyla karşıladı. Doğum gününü kutlayan kadınlara teşekkür eden Başkan Vidinlioğlu, “Çok güzel bir kalabalık var. Görüyorum ki herkesin yüzü gülüyor. Sizleri mutlu görmek bizleri daha fazla mutlu ediyor. Önümüzdeki süreçte nice güzel etkinliklerde buluşacağız. Doğum günü sürpriziniz için çok teşekkür ederim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüzü kutlarım. Hepinize iyi eğlenceler dilerim” diye konuştu.

Konuşmasının ardından fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Başkan Vidinlioğlu, 2022 yılında hızlanan kültür ve sanat etkinliklerinin aralıksız süreceğini de vurguladı.