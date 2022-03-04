Kastamonu Belediyesi, TravelExpo Turizm ve Seyahat Fuarı’na katıldı

Ankara Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 5. Uluslararası TravelExpo Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu’nun turizmde beklentilerinin yüksek olduğunu ifade ederek, “Şehrimizin tüm güzelliklerini tanıtmak ve anlatmak bizlerin boynunun borcudur” dedi.

Kastamonu Belediyesi, Ankara Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 5. Uluslararası TravelExpo Turizm ve Seyahat Fuarı’na katıldı. Fuarda düzenlenen konferansta konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu’nun yöresel ürünlerinden İstiklal Yolu’ndan ve tarihi kahramanlıklarından bahsederek, TravelExpo Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan tüm katılımcıları Kastamonu’yu görmeye davet etti.

Misafirlerin Kastamonu’ya geldiklerinde fuarda görebileceklerinden daha fazlasını bulacaklarının altını çizen Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonumuzun tarihini, yöresel ürünlerini, doğasını ve tüm değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yöresel ürünlerimizi kastamonudogal.com online satış sitemiz üzerinden dünya pazarına açtık. Acem Hanı ve Gastronomi Merkezi’mizin yapımı için gerekli prosedürleri tamamladık. Sokak sağlıklaştırma projelerimizi sürdürüyor bakanlıklarımız ile bu bağlamda önemli çalışmalar yapıyoruz. Şehrimizin turizm hedefleri doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Kastamonu’nun turizmde önünün açık olduğunu biliyorum. Şehrimizi tanıtmak için elimizdeki tüm argümanları kullanıyoruz. Tüm katılımcıları Kastamonu’ya bekliyoruz” dedi.

Başkan Vidinlioğlu’nun konuşması esnasında katılımcılara çekme helva ve eğşi ikramında bulunuldu.

Kastamonu Belediyesi’nin Kastamonu Konağı görümlü standı yoğun ilgi görürken, stantta taş baskı ürünleri, Taşköprü sarımsağı, üryani eriği, çekme helva ve benzeri yöresel ürünler yer aldı. Ayrıca Sepetçioğlu ekibinin gösterisi de katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.