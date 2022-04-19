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Kastamonu Belediyesi personeli iftarda bir araya geldi

Kastamonu Belediye personeli düzenlenen iftar programında buluştu. İftar programının ardından açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, altyapısıyla, üstyapısıyla, içme suyuyla şehrin 50 yıllık rüyasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

KASTAMONU 19.04.2022, 10:46
Kastamonu Belediyesi personeli iftarda bir araya geldi

Kastamonu Belediye personeli düzenlenen iftar programında buluştu. İftar programının ardından açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, altyapısıyla, üstyapısıyla, içme suyuyla şehrin 50 yıllık rüyasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kastamonu Belediyesi tarafından personeline yönelik iftar programı düzenlendi. Kastamonu Nikah ve Konferans Salonunda düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çalışanları ile aileleri katıldı.

“3 yıllık bir çalışma dönemini geride bıraktık”

İftar öncesinde Kur’an-ı Kerim okundu ve ardından dua edildi. İftarın ardından konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, “İki sene sonra pandemi sürecinin ardından bugünlere geldik. Çok şükür belediyemizin bütün birimleri bir araya geldi. Amirinden memuruna kadar, işçisinden aşçısına kadar belediyemizin bütün birimleri burada iftarda buluştu. Belediyecilik bir bütün ve böyle geniş katılımlı bir daveti de ilk defa yapıyoruz. Çünkü hemen seçimin akabinde Ramazan ayı gelmişti, biraz hazırlıksızdık, ondan sonra da pandemiye yakalandık. Bu anlamda bir araya gelememiştik, Ramazan ayı bir vesile oldu. Bu arada da 3 yıllık bir dönemi atlatmış olduk. 3 yıl zarfında da Belediye her yerdeydi, onun için emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle bütün dünyayı içine alan bu salgın süreci içinde bizim Belediyemiz, Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görülmesinden 15 gün önce çalışmalara başladı. 26 Şubat’ta otogardan başlayan ve okulları ile sağlık ocaklarını, emniyet ve askeriyeyi ile camileri içine alan geniş çaplı dezenfeksiyon işlemine başlamıştı. Bu sayede Kastamonu’da salgının ilk pik yaptığı süreci çok rahat atlatmıştık. Bu süreçte hemen hemen her tarafta dezenfeksiyon işlemi yapan personellerimiz, hastalanma pahasına o meşakkatli dönemi çok ciddi çabalayarak geçirdiler. Yine Belediyemizin devralınmasından hemen sonra temizlik hizmetlerinde kısa süreli de olsa bir problem yaşadık. Çünkü TYP’liler vardı, TYP’liler olduğu için de belediye bünyesinde 350 çalışan fazlalığı vardı. Toplum yararına program bitince arkadaşlarımız, iki kişilik işi bir kişi yaparak açığı kapattılar, özellikle sahada olan temizlik işçilerimiz, park bahçe ve zabıta görevlilerimiz, bu sürecin içinde oldu, bu anlamda onlara teşekkür ederim. Özellikle dış birimlerimiz hemen hemen her şeyin içinde oldular ve problemleri çözdüler” dedi.

“Altyapıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüşüyoruz”

Kastamonu’nun her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonu’ya yeni geldiğimde şehrin nüfusu 55 ile 60 binlerdeydi, bu sürede 125 bin nüfusu geçtik. Bu, eski altyapı ile daha fazla kalabalığa hizmet vermek demek. Bu dönemde KASKİ birimimiz özellikle çok ciddi sıkıntı yaşıyor, daha da sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Çünkü basınçlı su verdiğiniz anda borular patlıyor. Dolayısıyla da bu problemleri çözmek için Çevre ve Şehircilik Bakanımızla da görüştük, inşallah dün akşam itibarıyla altyapı ile ilgili o altyapı ile ilgili bir girişimimiz oldu. İller Bankası Genel Müdürümüzle de görüştük. Çünkü bu şehir daha fazlasını hak ediyor” diye konuştu.

“Bu yıl seramızda ürettiğimiz ata tohumluk 100 bin fidemizi halkımıza dağıtacağız”

Kastamonu Park ve Bahçeler Müdürlüğünce serada üretilen ata tohumluk 100 bin fidanı bu yıl vatandaşlara dağıtacaklarını belirten Başkan Vidinlioğlu, “Benim de en baştan söylediğim şey, biz birlikte güçlüyüz. Birlikte olursak üstünden kalkamayacağımız hiçbir yük, hiçbir şey yok. Geleceğe daha güvenle bakmanın yolu da herkesin işini severek, işini dört elle yapması ve problemleri anında bir üstüne bildirmesi. İnşallah çöze çöze problemleri bırakmayacağız. Ben inanıyorum ki Kastamonu o eski şaşalı günlerine kavuşacak. Pandemi bize toprağın ne kadar kıymetli olduğunu öğretti. İnşallah yaklaşık 5 milyon TL harcayarak yeni bir sera yaptık. Bu seramızda sulama yağmur suyundan yapılıyor ve etrafı süslemek için kullanılan çiçekler belediyemiz bünyesinde üreterek kullanıyoruz. İlk yıl 45, 2’inci yıl 60 bin dağıttığımız o fidelerimizi bu sene 100 bin olarak dağıtacağız. Bizim gelecek nesillere bırakacağımız en güzel miraslardan bir tanesi de vatan, bayrak ve Atatürk sevgisi kadar önemli bir toprak sevgisini aşılamamız lazım. Her ne olursa olsun üretmeyen her topluluk sonuçta bağımlı hale geliyor bunu pandemi döneminde gördük. Şu geçtiğimiz günlerde yaşanan ufak tefek ekonomik çalkantılarda bile bunu hemen hissettik. İşte Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik ve savaş, hemen buğdayda bize yansıdı. Çünkü biz, eskisi kadar üretmediğimiz zaman bağımlı hale geliyoruz. Onun için üreteceğiz, yapacak başka bir şey yok. İnşallah bundan sonra bir araya gelmemize engel olacak hiçbir şey yok. Bu tarz yemekli yemeksiz toplantıları daha sık olarak organize edeceğiz, bir araya geleceğiz ve paylaşacağız” şeklinde konuştu.

“Her türlü sıkıntıda kapım da gönlüm de herkese açık”

Belediye personeline de seslenen Başkan Vidinlioğlu, “3 yıl içinde herkes öğrendi ki hiç kimseye karşı ön yargım yok, hiç kimseye karşı geçmişte beslediğimiz kırgınlığım yok. Biz birlikte daha güzel şeyleri yapmanın azmi ve kararlılığında olalım. Her türlü sıkıntıda kapım da gönlüm de herkese açık. Tek şey istiyorum, beni şahıs olarak sevmeyebilirsiniz, fakat makama saygınız olacak. Benimle her türlü probleminiz olabilir, benimle olan probleminizi sonra görün. Ben belediye başkanı olduğum müddetçe belediye başkanlığı kapısından içeriye girerken de konuşurken de asgari saygı olsun. Siz de o dikkatle olursanız ne bir kırgınlığım ne de bir küskünlüğüm zaten olmaz. Sinirlendiğim zaman da 5 dakika sonra eski halime dönerim. Kastamonu’nun gerçekten güzel şeylere ihtiyacı var, eksikliklerimiz ve yapmamız gereken şeyler var. Ara ara şu yapılacak eksik kaldı, bu yapılacak eksik kaldı. Tabii eksik kalan şeyler de var. Anormal bir süreci normal seyrinde yürütmemiz çok mümkün değildi. Olağan dışı hallerde hayatın normal akışında seyretmediğini kabul etmemiz lazım. Elbette eksikliklerimiz oldu, bazısı bizden de kaynaklanabilir ama bazısı genel durumla ilgiliydi. İnşallah o eksiklikleri de çözme yönünde irade ve gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

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