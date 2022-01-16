Kastamonu Belediyesi karla mücadele kapasitesini arttırdı

Kastamonu’da üç gündür etkili olan kar yağışına karşı, Kastamonu Belediyesi kar timleri çalışmalarına ara vermeden çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu Belediyesi kar timleri, kentte etkili olan kar yağışıyla mücadelesini sürdürüyor. 24 iş makinası sayısını 30’a, 83 personel sayısını ise 100’e çıkartan Kastamonu Belediyesi, kent genelinde ulaşımın aksamaması için çalışmalarına devam ediyor. Başkan Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi, ardından kepçenin direksiyonuna geçerek ekiplerle birlikte kar kürüme çalışmalarına destek verdi.

Kastamonu Belediyesi’nin tüm gücüyle kesintisiz bir çalışma ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, “30 iş makinası ve 100 personel ile kar küreme, kar temizleme, tuzlama, buz çözücü solüsyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar timlerimiz 24 esasına göre belirlediğimiz program çerçevesinde çalışıyorlar. Müdürlerimiz, başkan yardımcılarımız da ekiplerimizle birlikte sahada. Her hangi bir aksaklık yaşanmaması adına titizlikle çalışıyoruz. Kar berekettir. Toprağımızın verimliliği için barajlarımızın doluluk oranlarının artması için önemlidir. Kastamonu beyaz örtüsüyle ayrı bir güzeldir. Beklediğimiz kar yağışının tadını çıkartalım. Bizler günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi adına yollarımız ve kaldırımlarımızda gereken tüm çalışmayı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” dedi.