Kastamonu Belediyesi, hayırsevelerler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacak

Kastamonu Belediyesi, bağışlanan kurban hisselerini ile kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kastamonu Belediyesi bu Kurban Bayramı’nda da hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam edecek. Kastamonu Belediyesi Yardım Market Vakfı (Sosyal Market) ekipleri dört günlük bayram sürecinde çalışmalarını sürdürecek ve bağışlanan kurban hisselerini ile kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kurban payı vermek isteyen vatandaşlar, Kastamonu Belediyesi Yardım Market Vakfı’na giderek paylarını bırakabilecek. Ayrıca, Hilal Masa Alo 153 çağrı merkezini arayan vatandaşlar, kurban paylarını kapılarına gelen mobil ekiplere teslim edebilecek.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu öncülüğünde başlatılan vekaleten kurban bağışı uygulamasına katılmak isteyenler ise 2 bin 750 lira olarak belirlenen vekaleten kurban bağış bedelini, Kastamonu Yardım Market Vakfının banka hesabına gönderebilecek.