Kastamonu Belediyesi deprem bölgelerinde yararları sarmaya devam ediyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen ve 10 ili can kayıplarına ve ağır hasarlara yol açan büyük felaketin ilk gününden itibaren Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun talimatı ile seferber olan Kastamonu Belediyesi yardımları peş peşe bölge için sevk etmeye devam ediyor.

Kastamonu Belediyesi son gönderdiği yardımlar ile birlikte bölgeye 7 TIR, 10 kamyon, 2 kamyonet ve 3 minibüslük destek ulaştırmış oldu. Bunların yanı sıra Kastamonu Belediyesi bölgeye destek için 2 arasöz, 4 arama kurtarma aracı, 1 itfaiye aracı ve 2 su tankerini de göndermişti. Ayrıca belediyeden görevli ve gönüllü toplam 60 personel bölgede yaraları sarmak için gitti.

“Yaraları beraber saralım diye gece gündüz çalışıyoruz”

Zor zamanların üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde geleceklerini ifade eden Başkan Vidinlioğlu ise; “Biz sadece kaybettiğimiz canlarımız için bir şey yapamıyoruz. Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Canımız çok yandı, çok üzüldük. Allah kaybettiğimiz canlarımıza rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Bunun dışında geride kalan her şey için, bölge için, insanımız için devletimiz, bizler buradayız. Yaraları beraber saralım diye gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle belirtmek istiyorum hem Kastamonu’muz hem de tüm milletimiz bu süreçte tek yumruk oldu, tek yürek oldu. Tüm ülkemizin kalbi afet bölgesi için attı. O sebeple ben kampanyamıza destek veren herkese de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Allah her birinden razı olsun. Maddi manevi ne gerekiyorsa buradayız. İnşallah bunu da atlatacağız” ifadelerini kullandı.