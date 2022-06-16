Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi’nde karne ve diploma heyecanı

Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevinde eğitim gören 13 öğrenci kep atıp karne ve diplomalarını aldı.

Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi öğrencilerinin, 2021-2022 öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Kuzeykent Mahallesi Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi yerleşkesinde düzenlenen törene Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Başkan Yardımcıları Hamdi Öz ve Resul Köprülü de katıldı. Törenin açılışında konuşan Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla ailelerimizin yaşamlarındaki zorluklara ortak olmak, anne ve babaların gözlerinin nurları olan evlatlarımıza en iyi şartları sunmak adına çalışıyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun talimatları Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde de Çocuk Bakımevi projemizi hayata geçireceğiz. Çocuklarımızın karne ve diploma mutluluğunu birlikte yaşamak bizler için ayrı bir onur ve gurur. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Hayat boyu başarılar diliyorum” dedi.

Mezuniyet töreni, mezun olan öğrencilere diploma, plaket ve hediye takdimi, öğrenimlerine devam ede öğrencilere ise karne verilerek, toplu fotoğraf çekimleriyle son buldu.