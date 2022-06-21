Kastamonu Belediyesi bayramda ihtiyaç sahipleri için köprü olacak

Kastamonu Belediyesi Kurban Bayramı’nda hayırseverler tarafından bağışlanan kurban hisseleri ve payları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kastamonu Belediyesi Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyor. Kastamonu Belediyesi Yardım Market Vakfı (Sosyal Market) ekipleri dört günlük bayram süresince bağışlanan kurban hisselerini ve payları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kurban payları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Kastamonu Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kurban payı vermek isteyen vatandaşlar eski sanayi sitesi Prenses Düğün Salonu yanında bulunan Kastamonu Belediyesi Yardım Market Vakfı’na bizzat giderek paylarını bırakabilecekleri gibi Hilal Masa Alo 153 veya 222 25 88 nolu telefonları arayarak kurban paylarını kapılarına gelen mobil ekiplere teslim edebilecekler” denildi.

Vekaleten kurban bağış bedeli 2 bin 750 TL

Kastamonu Belediyesi tarafından kurban bağış bedelinin belirtildiği açıklamada “ Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu öncülüğünde başlatılan vekaleten kurban bağışı uygulaması bu yıl da devam edecek. Kurban Bayramı’nda vekaleten kurban bağış bedeli büyükbaş hissesi kesim ve küçükbaş kurban bağışı 2750 lira olarak belirlendi. Hayırseverler TR370020900000656442000001 İBAN ile Ziraat Katılım Bankası Kastamonu Yardım Market Vakfı hesabına bağışlarını yapabilecek. Konuyla ilgili detaylı bilgi için 0542 485 67 30 veya 0366 222 25 88 numaralı telefonlardan bilgi alınabilecek “ ifadelerine yer verildi.