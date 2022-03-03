Kastamonu Belediyesi 95 personel ile karla mücadele ediyor

Kastamonu Belediyesi kar timleri, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışına karşı 35 iş makinesi, 95 personel çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu Belediyesi kar timleri, gece saatlerinde başlayan ve gündüz etkisini arttıran yoğun kar yağışı sonrasında kar kürüme çalışmalarını hızlandırdı. Gece boyu kürüme çalışmalarını sürdüren Kastamonu Belediyesi ekipleri, öncelikle ana yollarda sıkıntı yaşanmaması adına büyük bir gayret sergiledi. Sabahın ilk ışıklarına kadar yoğun yağan kara rağmen ana yolları ulaşıma açık tutan Kastamonu Belediyesi kar timleri, yağışın dinmesiyle birlikte ara sokaklarda da çalışmalarına hız verdi. Park ve kaldırımların temizliğiyle ilgili de çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi adına 35 iş makinesi ve 95 personel ile karla mücadelesini sürdürüyor.

Gece saat 23.30 itibariyle il merkezine yoğun şekilde başlayan kar yağışıyla kar timlerinin harekete geçtiğini ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Öncelikli olarak ana yollarda sıkıntı yaşanmaması adına ekiplerimiz belirlediğimiz program çerçevesinde çalışmalarına başladı. Kar yağışı devam ederken sabaha kadar kürüme çalışmalarını gerçekleştirdik. Beklenenden daha yoğun bir kar yağışıyla karşı karşıya kalmamıza rağmen büyük sıkıntılar yaşanmasına müsaade etmedik. 35 iş makinesi ve 95 personel ile gece gündüz demeden kar ile mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.