Kastamonu Belediyesi’nin saha çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Kastamonu Belediyesi, bugün sadece alt yapıya 75 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapan bir belediye" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi tarafından şehrin çeşitli noktalarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Belediye Başkan Yardımcısı Resul Köprülü ve birim müdürleriyle yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Vidinlioğlu, geriye dönüp bakıldığında pandemi başta olmak üzere yaşanan birçok sıkıntıya rağmen önemli çalışmalara imza atıldığını ifade etti.

“Tek düşüncem şehrim ve çocuklarımız” diyen Başkan Vidinlioğlu, ekiplerin her mahallede mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını kaydetti. Yapılan çalışmalarda teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıldığının altını çizen Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi’nin her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.

Altyapının şehrin atar damarı olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, “Göreve geldiğim ilk günden bu güne alt yapıyla ilgili önemli adımlar attık. Yoğun yağışlarda sel alan bölgelerimizde hummalı bir çalışma yürüttük. Bugün sadece alt yapıya 75 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapan bir belediye Kastamonu Belediyesi. Alt yapı yatırımları çok görünmez ancak şehrin atar damarı alt yapıdır. Eğer alt yapınız düzgün olmazsa yoğun yağışlarda ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu bilinçle Türkiye’de örnek gösterilen alt yapı çalışmalarına imza attık. Teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak bu çalışmaları yapıyoruz. Gerek makine parkı gerekse ekip noktasında güçlü bir belediyeyiz. Her geçen gün hemşehrilerimizden aldığımız güçle daha da güçleniyoruz. Geriye dönüp baktığımızda pandemi dahil ülke olarak bazı sıkıntılardan geçtik ve geçmekteyiz. Bunlar göz önüne alındığında yapılan işlerin nedenli büyük ve önemli olduğu daha net görünüyor. Benim tek bir derdim var o da şehrim ve çocuklarımız. Her projemiz şehrimizi daha da güzelleştirmek ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir kent bırakabilmek için” dedi.

Örencik TOKİ’de çok önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerine değinen Başkan Vidinlioğlu, “Doğu Çevre Yolu üzerinden ulaşımı sağlanan Örencik TOKİ’nin şehir merkezine yeni bağlantı yolunu açıyoruz. Gerekli hazırlıkları ve prosedürleri tamamlamamızın ardından hızla çalışmalara başladık. Kısa sürede yaklaşık bir kilometrelik yolu açtık. Açmamız gereken 790 metrelik bir alan kaldı. 10 metre genişliğinde bir yol yapıyoruz. Burada şuana kadar yapılan 6 bin metreküp dolgu alanı var. Dağlık ve kayalık bir alanda çalışıyoruz. Örencik TOKİ’de yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini yerine getireceğiz. Ortak akıl ile hareket ediyoruz. Bölge halkının taleplerini her daim dikkate alıyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın şehir merkezine daha kolay ulaşmaları için başladığımız çalışmayı en kısa sürede bitireceğiz. Şehrimiz gelişiyor. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya Yolu mevkii, Saraçlar Mahallesi Budamış mevkii ve Örencik TOKİ gibi yeni yerleşim alanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına hummalı çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Kastamonu Belediyesi çalışanlarının şehrin her köşesinde alın terinin olduğuna işaret eden Başkan Vidinlioğlu, “Ekiplerimiz yaptığımız planlamayı harfiyen uyguluyor. Bugün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ikinci kısım yağmursuyu drenaj hattı yapımı, Candaroğulları, Kuzeykent ve İnönü Mahallesi içme suyu besleme hattı çalışması, Saraçlar Mahallesi Okyanus Apartmanı önü yatay sondaj çalışması, Örencik TOKİ bağlantı yolu çalışması, asfalt çalışmalarımız ve parke yapımı çalışmalarımızı Başkan Yardımcım Resul Köprülü ve birim müdürlerim ile birlikte inceledim. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Hepsini tebrik ediyorum. Şehrimize en iyi hizmeti vermek adına büyük bir birliktelikle hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.