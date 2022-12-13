Kastamıonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, il merkezindeki bir adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 9,54 gram metamfetamin, 78 adet reçeteye tabi sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek, çeşitli sayılarda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ve şeffaf kilitli poşet,1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 13 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 8 adet kartuş ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.