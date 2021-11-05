KASMEK’te ikinci grup gitar kursu başladı

Kastamonu Belediyesi Mesleki Eğitim Kurs Merkezi’nde ikinci grup gitar kursu da başladı.

Kastamonu Belediyesi Mesleki Eğitim Kurs Merkezi’nde 2 Ekim itibariyle arduino devreleri ve tasarımı, satranç başlangıç düzeyi, zeka oyunları başlangıç düzeyi, ut eğitimi, gitar eğitimi ve piyano eğitimi hizmete girmişti. Ahşap kursu başlatılan Kastamonu Belediyesi Mesleki Eğitim Kurs Merkezi’nde hafta içi ikinci grup gitar kursları da başladı.

Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler (0366) 214 10 48 nolu telefon numarasını arayıp 6137 dahili hattan hizmet alabilecek.