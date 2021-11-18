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KASMEK’in ahşap restorasyon kursunda uygulamalı eğitimler başladı
Kastamonu Mesleki Eğitim Kurs Merkezi bünyesinde açılan ahşap restorasyon kursunda uygulamalı eğitimler başladı.
KASTAMONU 18.11.2021, 12:14
Kastamonu Mesleki Eğitim Kurs Merkezi bünyesinde açılan ahşap restorasyon kursunda uygulamalı eğitimler başladı.
Kastamonu ahşap oyma sanatının gelişmesi ve ahşap kültürünün nesilden nesile en doğru şekilde aktarılabilmesi amacıyla Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun talimatları doğrultusunda Kastamonu Mesleki Eğitim Kurs Merkezi (KASMEK) bünyesinde açılan ahşap restorasyon kursunda uygulamalı eğitimler başladı.
Teorik eğitimlerin ardından kursiyerler Kastamonu Belediyesi tarafından hazır hale getirilen ahşap atölyesinde ahşap oyma sanatıyla ilgili ilk pratik eğitimlerini aldı.