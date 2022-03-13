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KASMEK Türk Sanat Müziği Topluluğu’ndan ücretsiz ’Yeşilçam konseri’

Kastamonu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kastamonu Eğitim Merkezi, ücretsiz ’Yeşilçam konseri’ verecek.

KASTAMONU 13.03.2022, 14:37
KASMEK Türk Sanat Müziği Topluluğu’ndan ücretsiz ’Yeşilçam konseri’

Kastamonu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kastamonu Eğitim Merkezi, ücretsiz ’Yeşilçam konseri’ verecek.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun KESOB ile imzaladığı protokolün ardından onarımını gerçekleştirdiği ve Kastamonu Meslek Edindirme Kursları adıyla hizmete açtığı Kastamonu Belediyesi Eğitim Merkezi, 7’den 70’e herkese hizmet vermeye devam ediyor.

Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Halk Eğitim Merkezi işbirliği çerçevesinde 2 Ekim 2021 tarihinde kapılarını açan Kastamonu Belediyesi Eğitim Merkezi, önemli bir organizasyona imza atacak. Türk Sanat Müziği eğitmenleri ve kursiyerleri üç aylık bir sürecin sonunda Türk filmlerinin unutulmaz eserlerini ‘Yeşilçam Film Müzikleri’ adlı konserle dinleyicilerin beğenisine sunacak. Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu’nda 15 Mart Salı Günü saat 19.00’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konsere katılımın yüksek olması bekleniyor.

35 kişilik topluluğun seslendireceği birbirinden güzel Yeşilçam besteleri dinleyenleri maziye götürecek. Her yaştan bireyin yer aldığı Türk Sanat Müziği Topluluğu’nu Şef Canan Pirci yönlendirecek. Orkestra şefliğini Sait Demir’in yapacağı konserde kanunda Emir Ferdi Matur, klarnette Okan Zaifoğlu, kemanda Osman Özdamar, gitarda Gökhan Battı, utta Bedirhan Bitirim ve darbukada Emirhan Uzar yer alacak.

Kastamonu Eğitim Merkezi’nde çok kısa zamanda büyük işler yapıldığının altını çizen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Bugüne kadar toplam 36 kurs açtık. Bu kursların 13’ü tamamlandı. Bugün 23 kursumuz devam ediyor. 7’den 70’e herkes ücretsiz olarak bu kurslardan ve burada sunduğumuz imkanlardan faydalanabiliyor. Vatandaşlarımıza en iyi fiziki şartları sağlamak adına çok ciddi çalışmalar yaptık. KASMEK benim için çok önemli bir merkez. Halk Eğitim Merkezimiz ile yaptığımız iş birliği çok kıymetli. Yine KESOB ile yaptığımız protokol de şehrimiz için çok önemli bir yere sahip oldu. Türk Sanat Müziği kursiyerlerimiz konser verecek. Benim için çok büyük bir mutluluk. Bu kursiyerlerin arasında her yaştan her kuşaktan hemşehrim var. Konsere tüm halkımızı davet ediyorum. Çünkü bu konser çok özel bir konser. Türk Sanat Müziği’ni sevdirmek için canla başla çalışan kıymetli hocalarımıza ve orkestramıza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu konserler artarak devam edecektir" dedi.

"KASMEK’te bugüne kadar yaklaşık 1000 kişiye hizmet verdik ve veriyoruz" ifadelerine yer veren Vidinlioğlu, "Gerçekten çok mutluyum. Halkımız bu projeye çok sahip çıktı. KASMEK’te amaç hasıl oldu. Şimdi bayrağı bir tık daha yukarı çıkartmak var. Zamanla neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ben çocuklarımıza, gençlerimize, araştırmaktan öğrenmekten bıkmayan herkese çok inanıyorum. Burası bir kültür ve sanat yuvası, üretim merkezi, meslek edindirme alanı oldu. KASMEK’te sanattan, teknolojiye, ahşaptan, el işine, müziğe ve yazılıma varıncaya kadar her şeyi bulabiliyorsunuz. Yine hemşehrilerimizin istekleri doğrultusunda yeni açmayı planladığımız kurslarımız da var. Çok güzel işleyen bir sistemimiz var inşallah daha da iyi olacak” diye konuştu.

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