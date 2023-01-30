Karne şenliğine yoğun ilgi

Kastamonu’da düzenlenen ve üç gün süren şenlikte öğrenciler, gönüllerince eğlendi.

Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen Karne Şenliği öğrencilerden yoğun ilgi gördü. 27 Ocak’ta başlayan ve 3 gün boyunca devam eden şenlikte çeşitli gösterilerle oyun etkinlikleri düzenlendi. Şenliğe katılan öğrenciler gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Öğrenciler ve aileleri, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu’na düzenlenen şenlik için teşekkür etti.