Kar sularının bozduğu yollarını kendi imkanlarıyla düzelttiler

Kastamonu’nun Cide yaşayan köyüler, kar sularının bozduğu yollarını kendi imkanlarıyla tamir etti.

Kastamonu’da, eriyen kar suları sebebiyle çeşitli noktalarda heyelanlar yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Cide ilçesinde bazı köylerin yollarında bozulmalar ve çökmeler yaşandı. Cide’nin Akça ve Kethüda köyünde bozulan yollar, köylülerin kendi imkanlarıyla tamir edildi.

Bozulan yollar sebebiyle ulaşımda sorun yaşamaya başlayan köylüler, köy yollarında yaşanan bozulmaları giderebilmek için ellerine kürekleri alarak traktörle taşıdıkları kum ve toprakları çukurlara doldurdu. Köylerde yaşayan vatandaşlar, yollarında uzun süredir çukurlar olduğunu ve ulaşım sorunun ciddi boyuta ulaştığını belirtti.

Bölge halkından Halil Gözen, yıllardır yollarında sorun yaşandığını belirterek, “Güç bela aldığımız araçlarımız yolda kalacak diye korkuyoruz. Bizde kendi imkanlarımızla yollarda oluşan çukurları doldurup çözüm arayışı içerisindeyiz” dedi.