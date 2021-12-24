Kar birikintisine saplanan sürücünün imdadına jandarma yetişti

Kastamonu-Cide karayolu üzerinde yoğun kar yağışı sonrası direksiyon hakimiyetini kaybederek kara saplanan araç, jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Cide karayolunda Azdavay istikametinde seyir halinde olan Mahmut Can Arslan idaresindeki 55 ADM 81 plakalı hafif ticari araç, Sabuncular köyü mevkiinde yoğun kar yağışı sebebiyle, yoldan çıkarak şarampolde kara saplandı. Kendi imkanlarıyla aracını kar birikintisinden kurtaramayan Can Arslan, jandarma ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Azdavay İlçe Jandarma Trafik Timi ekipleri, vatandaşların da yardımıyla kara saplanan aracı bulunduğu yerden kurtardı.

Araç sürücüsü Mahmut Can ArslYan, jandarma ekiplerine teşekkür etti.